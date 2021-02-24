班福特創造18球　土炮僅次於卡尼

周三(24日)凌晨英超獨腳戲，列斯聯主場以3比0大勝修咸頓，前鋒班福特又射入1球，呢位27歲射手今季英超已經創造18個入球，包括射入13球及5次助攻，英格蘭本土球員之中僅次於熱刺神鋒哈利卡尼，預料英格蘭國家隊主帥修夫基應該會喺下月首次徵召班福特入伍，出戰世界盃外圍賽。

列斯聯上半場幾乎先失守，修咸頓左翼尼敦迪拿殺入禁區，被迪亞高洛蘭迪踢跌，球證馬連拿一度判罰12碼，但佢跟住睇完VAR，又取消判決，列斯聯避過一劫。

轉個頭輪到修咸頓中場奧里奧爾羅美奧喺禁區內踢跌列斯聯中場拉芬夏比洛尼，但球證馬連拿認為踢到波在先，並冇吹罰。

換邊之後，成為列斯聯嘅世界，47分鐘泰拿羅拔斯精妙直傳，班福特射成1比0，佢亦以13個入球同卡維特利雲、孫興民、哈利卡尼，並列射手榜第3位，僅次於穆罕默德沙拿、 般奴費南迪斯。

比賽末段，史超活達拉斯勁射入網，為列斯聯拉開紀錄，之後拉芬夏比洛尼主射罰球入網，送夠3隻蛋畀修咸頓。

值得一提，班福特今季聯賽除咗入13球之外，仲5次助攻，換言之合共創造18個英超入球，英格蘭球員之中，僅次於入13球及11次助攻嘅哈利卡尼。因此，愈來愈多聲音認為修夫基應該徵召班福特，令英格蘭鋒線更加完美。