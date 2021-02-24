首次網上競逐　世界室內賽艇香港擸3牌

2021世界室內賽艇錦標賽首次以網上形式舉行，為期3日決賽周二正式展開。來自63個國家及地區，合共935名運動員競逐世界冠軍頭銜。而香港作為亞洲區資格賽的主辦城市，共有15名運動員入圍，挑戰17項賽事的冠軍。

決賽首日進行了48個項目，包括輕量級男、女子個人2000米賽事。香港賽艇隊代表陳至鋒及洪詠甄率先於輕量級男子及女子23歲以下2000米決賽以06:19.9及07:28.6成績摘下銀牌，其後本地賽艇選手黃智誠亦於輕量級男子大師組30至39歲500米以01:25.0成績奪得一面銅牌。是日香港賽艇運動員共錄得兩銀一銅佳績。

陳至鋒表示：「賽前目標是爭奪前3，所以對成績很滿意，時間也比想像中好，而農曆新年假期一直留在體院備戰也是值得。」至於洪詠甄賽後表示：「沒想過能躋身前3名，因為今日狀態不佳，賽前太緊張睡得不好，所以現在感覺喜出望外」。

世錦賽於24及27日繼續有第二及第三日賽事，港隊焦點陳至鋒將於本週六出戰男子1小時決賽，他認為，「該項目由於沒有年齡及體重限制，故難度會更高，需要集中訓練應戰」。