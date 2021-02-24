魷魚香2串1　今晚要贏波吊命

星期三晚啲波，我就聞到魷魚香，我講嘅係摩連奴同埋朗奴高文，唔知你又聞唔聞到。

先睇歐霸盃，熱刺對禾夫斯貝加，熱刺近期走晒樣，聯賽係咁輸，消息話摩連奴就快被炒，主帥有危機，最需要就係贏波，首回合熱刺領先4比1，今晚次回合主場，照捧熱刺上盤啦。

另一關就揀西甲，巴塞隆拿對艾爾切，巴塞近期歐聯輸波，上場聯賽又和波，教練朗奴高文孭晒鑊啦，巴塞班球員係識做嘅，今晚就踢番場爭氣波，炒起艾爾切，呢場都係揀個上盤。

chart 過關2x1

(三)3 熱刺 對 禾夫斯貝加 上盤(-1.5/-2)

(三)5 巴塞隆拿 對 艾爾切 上盤(-2/-2.5)

賠率：3.4倍

直播表

周四1:00am 歐霸 熱刺 Vs 禾夫斯貝加

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四2:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 艾爾切

Now 632

周四4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 皇家馬德里

Now 644、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 慕遜加柏 Vs 曼城

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台