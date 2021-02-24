魷魚香2串1 今晚要贏波吊命
2021年02月24日 11:00
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星期三晚啲波，我就聞到魷魚香，我講嘅係摩連奴同埋朗奴高文，唔知你又聞唔聞到。
先睇歐霸盃，熱刺對禾夫斯貝加，熱刺近期走晒樣，聯賽係咁輸，消息話摩連奴就快被炒，主帥有危機，最需要就係贏波，首回合熱刺領先4比1，今晚次回合主場，照捧熱刺上盤啦。
另一關就揀西甲，巴塞隆拿對艾爾切，巴塞近期歐聯輸波，上場聯賽又和波，教練朗奴高文孭晒鑊啦，巴塞班球員係識做嘅，今晚就踢番場爭氣波，炒起艾爾切，呢場都係揀個上盤。
chart 過關2x1
(三)3 熱刺 對 禾夫斯貝加 上盤(-1.5/-2)
(三)5 巴塞隆拿 對 艾爾切 上盤(-2/-2.5)
賠率：3.4倍
直播表
周四1:00am 歐霸 熱刺 Vs 禾夫斯貝加
myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
周四2:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 艾爾切
Now 632
周四4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 皇家馬德里
Now 644、有線661、601台
周四4:00am 歐聯 慕遜加柏 Vs 曼城
myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台