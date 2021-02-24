菁英盃　旺角場鬥法　東傑大戰第一擊

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今屆唯一一項本地盃賽「菁英盃」的決賽隊伍，即將在今晚誕生！由於愉園遭禁賽，理文有望直接進身決賽，衞冕之師傑志對戰上屆「盃賽雙冠王」東方龍獅，將成為4強唯一戲碼，兩軍今晚改於旺角大球場一決雌雄，爭奪最終決賽席位！（on.cc東網周三晚上7時直播）

東方龍獅上仗在先落後情況下，最終2比1反勝晉峰，鎖定小組首名席位，不過比起最終比數，球隊總監兼主教練李志堅顯然更關心如何讓更多球員有落場機會，他坦言復賽初期，就是要「鬥快入局」，其中上場梅開二度的辛祖，火熱狀態可算是令「堅Sir」非常欣慰：「辛祖平時都好識得保養同調節，對自己要求係相對高。」

亦敵亦友絕不留情

4強面對兩屆「菁英盃」盟主傑志，剛剛為東方龍獅獻出首騷的費蘭度，即刻有機會倒戈，惟「堅Sir」認為此子剛經歷大傷，比賽狀態仍有待提升，對「費7」的使用不宜操之過急。他坦言對手實力強勁，尤其不少年輕球員，已經有能力成為常規主力，實力不容忽視。

進入淘汰賽階段，「堅Sir」認為如何令年輕球員發揮所長會是關鍵，更稱讚分組6場比賽全勤的U22球員奧利華，至今表現穩定。這位21歲小將，就希望把握機會繼續證明實力，更笑言自己與畢頓等傑志陣中小將從小就認識，能與他們同場競技是一大樂事，但強調落到場唔會留情：「開場哨聲響起嗰下，我哋都會為各自球隊爭勝。」

了解對手不容鬆懈

上屆盟主傑志要取得決賽入場券，先要闖過東方龍獅一關。傑志總監兼總教練朱志光表示，羅拔圖恢復進度理想，今場有望倒戈。上場連建兩功的安永佳，今季已獨取9個入球，「朱Sir」坦言對其表現感到意外，加上還有加維蘭和將於今周完成隔離的丹恩奴域，傑志前線人選眾多，「朱Sir」指會視乎狀態輪換。

東方龍獅陣中有林恩許、費蘭度等多名傑志舊將，朱志光笑言「驚叫錯名」，但即使對他們的踢法瞭如指掌，亦不敢輕視對手：「去咗第二隊就係其他隊嘅人，人哋用佢嘅方法又唔同咗，各為其主，冇話熟唔熟路。」他又透露，杜馬思和蘇沙最快3月能取得特區護照，屆時將能以本地身分註冊，惟後者今場因傷上陣成疑。

最後一屆以適齡球員身分參賽的巴拉克則稱，對能重遇昔日偶像感興奮：「林恩許、費蘭度等都曾經畀過我好多意見，能夠對番佢哋，希望能夠展示我依家嘅實力，幫傑志贏呢場波！」

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