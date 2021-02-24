曼城衝擊19連勝　慕遜加柏頂得住冇呀？

今晚另一場歐聯16強首回合，德甲勁旅慕遜加柏喺匈牙利中立場鬥英超1哥曼城。「藍月亮」近年一直以首奪歐聯為目標，對上兩屆同樣8強止步，今年當然想有所突破，佢哋現時狀態冠絕全歐洲，加上一眾主力悉數傷愈回歸，實力及狀態均喺慕遜加柏之上，為晉級必定搏盡，曼城讓球半、兩球照捧上盤可也。（myTV Gold 303、Now 643、有線656、616周四凌晨4時直播）

曼城點弗法相信唔使多講，近18場賽事全部贏晒，當中近6場有5次贏對手兩球或以上。佢哋周日聯賽擊敗阿仙奴一仗，開波未夠兩分鐘就領先到完場，踢嚟慳水慳力，球員留晒力應付今仗。曼城一直以稱霸歐聯為最大目標，今屆表現亦相當出色，6場分組賽獲5勝1和，經過多年征戰歐洲賽，經驗及成熟度都有所保證。

嚟到歐聯淘汰賽階段，曼城陣容亦復完整，缺陣多時嘅「發電機」奇雲迪布尼及射手阿古路均已傷愈，迪布尼上仗聯賽更交出助攻，加上近況大勇嘅根度簡，配合史達寧、菲爾科頓及馬列斯等主將，戰鬥力相當驚人。曼城近年專剋德甲球隊，近9次歐聯對德甲兵獲8勝1和，當中4次對慕遜加柏就有3勝1和往績。

慕遜加柏遇強冇辦法

慕遜加柏目前喺德甲爭逐前4位置，但近期狀態麻麻，近3場聯賽只有1和2負。佢哋喺分組賽亦只以2勝2和2負驚險出線，4鬥皇家馬德里及國際米蘭都未能贏波，顯然對強隊冇乜辦法，而且今仗安排喺中立場上演，冇埋地利更難抵抗曼城進襲，捧「藍月」上盤最好路。

＊邪神

曼城近6場賽事成績

勝2球或以上

83%

陣容

慕遜加柏(352)

1恩尼森馬

28馬菲亞斯真達 30尼高艾維迪 25賓斯拜尼

18史堤芬拉拿 23莊拿斯荷夫曼 6基拉馬 32科利安尼奧侯斯 19華倫天奴拿沙路

14柏利亞 13史甸度

曼城(433)

31艾達臣摩拉斯

27祖奧簡斯路 5史東斯 3魯賓戴亞斯 2基爾獲加

17奇雲迪布尼 25費蘭甸奴 8根度簡

26馬列斯 47菲爾科頓 7史達寧