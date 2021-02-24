【財政預算案】政府撥3.18億提升本地足球場

財政司司長陳茂波今日(24日)於立法會宣布《財政預算案》中指出，足球運動一直深受市民歡迎，而當局將預留3.18億港元推行「提升足球場設施五年計劃」，大幅增加符合國際標準的5人足球場、研究把現有場地擴建為標準11人草地足球場，以及加快更新人造草地，涉及康文署轄下超過70個場地。

日後相關體育總會及其屬會、地區足球組織、學校及其他團體會有更多標準場地舉辦足球訓練及比賽，並鼓勵青少年等恒常參與足球運動和發掘潛能，促進本地足球的長遠發展。而將於2023年落成的啟德體育園，其中2個主要場館可供舉辦國際及本地足球賽事，「體育及康樂設施五年計劃」亦會加建或改建12個足球場，包括元朗大球場的重建工程。

而政府自2019年開始推展「五年計劃」，改造康樂及文化事務署轄下170多個公共遊樂空間，提供更有趣、更富創意和挑戰性的兒童遊樂設施。財政司司長陳茂波今日(24日)於立法會宣布《財政預算案》表示，為照顧市民對健身設施的不同需求，康文署在新建或翻新公園時，例如快將落成的北區一鳴路公園及屯門蝴蝶灣公園，會因應需要安裝更多新穎的戶外健身設施。

另外，過去預留共65億港元優化海濱，3年多以來已完成6公里的海濱長廊供市民享用。今年政府會爭取立法會撥款，動工興建東區走廊下的行人板道和西營盤東邊街北海濱公園2項重點工程；亦會繼續採用「先駁通、再優化」的策略，盡早開放海濱用地。