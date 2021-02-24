德或英？拜仁神童本周宣布情歸何處

拜仁慕尼黑中場穆斯亞拿喺周三(24日)凌晨歐聯射入1球，並以17歲零363日成為歐聯淘汰賽史上，第2年輕入波球員，僅次於前巴塞隆拿前鋒保贊創下嘅17歲零217日紀錄。

英國傳媒更加指穆斯亞拿係歐聯史上最年輕入波嘅英格蘭球員，但要留意呢位神童其實有權揀做德國人，據悉佢將於今個星期內，宣布代表邊支國家隊。

穆斯亞拿喺德國出世，媽媽係德國人，爸爸擁有英國同尼日利亞雙重國籍，其後去咗英國生活，所以穆斯亞拿曾於2011至18年喺車路士青年受訓，直至2019年先至加盟拜仁青年軍，佢今季為拜仁各項賽事上陣25場入4球。

穆斯亞拿嘅青年國際賽生涯亦喺英德之間彈出彈入，曾經代表英格蘭U15及U16比賽，其後轉為代表德國U16上陣，近年又去番英格蘭為U17及U21出戰。穆斯亞拿來到要選擇代表邊隊大國腳嘅時候，《體育圖片報》指穆夏拉比較傾向成為德國大國腳。

拜仁教練費歷克話，穆斯亞拿有權自己選擇，值得一提，穆斯亞拿將於周五(26日)同拜仁正式簽職業球員合約至2026年，年薪將達到500萬歐元，預料佢到時可能會宣布埋代表邊支國家隊，以便出戰下月世界盃外圍賽。