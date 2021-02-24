中超　 上季冠軍散班？「細佬」或升格踢超

最近中超球圈爆出震撼性消息，上季中超冠軍FC江蘇（江蘇蘇寧）近日傳出賣盤不果，將面臨散班危機，連同天津津門虎（前稱天津泰達）盛傳解散，新季中超或有兩隊退出，這令中甲的滄州雄獅和香港球員梁諾恆效力的浙江綠城，或將獲得遞補升超的資格。

內地足壇今年實施球會「中性名」政策，加上疫情重挫經濟，令贊助商紛紛退出，多家球會陷入財政危機。近日傳出一道爆炸性消息，上季中超冠軍FC江蘇的財團蘇寧集團，打算免費將球會出讓，條件為買家要負責5億人民幣的債務，惟礙於距離中超預定4月20日開季的時間太短，假若FC江蘇最後無人問津，恐怕最壞情況是直接解散。

除江蘇外，另一支中超球隊天津津門虎的擁有者泰達控股，近日亦被盛傳內部已表態放棄經營球會，令散班傳聞甚囂塵上。倘若上述兩隊退出，中國足協為讓中超球隊數目維持在16隊，或會讓上季護級失敗，降落中甲的滄州雄獅，以及香港隊代表梁諾恆所效力的浙江綠城遞補升班。如果能夠首度征戰中超，這無疑是「細佬」今季的一大挑戰。

值得一提，「細佬」周三（24日）代表浙江綠城，友賽奧地利國腳阿拿奧杜域在陣的上海SP（上海海港），雖然最終僅負2比3，但這名港隊中堅踢足90分鐘，更藉角球為新東家建功，良好表現勢助他奠定球隊主力位置。