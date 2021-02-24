皇馬繼續殘陣　阿特蘭大唔通可以贏埋？

今晚續演歐聯16強首回合，意甲奇兵阿特蘭大主場挑戰13屆冠軍皇家馬德里；皇馬目前傷兵滿營，阿特蘭大定必希望「趁佢病攞佢命」，不過阿特蘭大今屆3場歐聯主場未贏過，加上全部有失波，讓平半博唔過；皇馬對上10屆歐聯16強首回合從未試過食白果，相信今場照樣爭取作客入球，捧中位數2.5球大最穩陣。（Now 644、有線661及601台周四凌晨4時直播）

皇馬現時傷兵一大籮，上場聯賽因傷缺陣嘅前鋒賓施馬尋日證實唔會隨隊出發，連同夏薩特、洛迪高高斯、費達歷高華維迪、沙治奧拉莫斯、丹尼爾卡華積、奧迪奧蘇拿、馬些路及艾達米列達奧都肯定未能披甲鬥阿特蘭大，難怪隔夜盤口由平手盤轉為阿特蘭大讓平半。

阿特蘭大主場夠開放

阿特蘭大近年喺主帥加斯柏連尼領導下，由意甲護級球隊搖身一變成為歐聯分子，佢主張嘅進攻足球更係「好睇兼好食」，上屆首次出戰歐聯即殺入8強，建立咗球員嘅歐戰信心。今屆阿特蘭大喺分組賽遇上冠軍級球隊利物浦及阿積士，結果力壓阿積士以次名出線，進一步印證球隊戰鬥力。不過佢哋今屆3場主場分組賽只得2和1負，加埋失8球，包括淨吞利物浦5蛋，而且計晒聯賽及盃賽，阿特蘭大近5場主場亦全部有失波，總入球全開3球或以上，一旦過分搶攻，後防有失波絕唔係奇事。

皇馬今屆分組賽曾兩度不敵薩克達，瀕臨出局邊緣，好彩最後一輪擊敗慕遜加柏後上奪得小組首名，亦係佢哋連續24屆出線歐聯16強，論淘汰賽經驗無出其右。「銀河艦隊」對上10屆只有1次於16強出局，自然深明「好嘅開始係成功嘅一半」呢個道理，所以無論主場或作客、贏波或輸波，皇馬過去10屆16強首回合都未試過冇波入，就算今場陣容殘缺，相信身經百戰嘅主帥施丹都唔會放棄進攻，務求爭取作客入球，熱捧中位數2.5球大最穩陣。

●笛子波童

阿特蘭大近5場主場總入球統計

100%

3球或以上

陣容圖

阿特蘭大（左至右）

95高連尼

6柏洛文奴 19迪占士堤 17基斯甸羅美路

8魯賓高辛斯 32馬迪奧比辛拿 11費奧拿 4保斯高蘇達奴

88柏沙歷 72伊利錫 91杜雲沙柏達

皇家馬德里（右至左）

1泰拔高圖爾斯

17盧卡斯華斯基斯 5華拉尼 6拿祖費南迪斯 23費蘭特文迪

8卻奧斯 14卡斯米路 10莫迪歷

20雲尼斯奧斯祖利亞 24馬里安奴戴亞斯 11馬高阿辛斯奧