中甲　友賽頂破中超強隊　細佬：對比賽滿意

「細佬」又有波入！效力中甲浙江能源綠城的港足代表梁諾恆「細佬」，近日頻頻隨球隊踢友賽，備戰來季征途。周三（24日）浙江能源綠城就於上海世紀公園球場，與中超球隊上海SP（上海海港）進行友賽，「細佬」於比賽中一次角球機會頭槌破門，惟奧地利國腳阿拿奧杜域其後梅開二度，最終球隊以2比3不敵對手。

浙江能源綠城早前完成昆明集訓之後，近期回到杭州繼續備戰工作。賽後「細佬」接受記者訪問時，分享了今場友賽的感受：「其實比賽上感覺都幾好，最主要係同隊友融合，希望更了解隊友。」杭州綠城今季請來新帥佐迪領軍，除了「細佬」要適應新環境之外，陣中球員都正努力適應新教練的打法，「細佬」就透露這位球隊新帥在指教球員方面非常主動：「每一日嘅訓練，佢都會有好多提點，教每個球員點樣去改善，令到我哋踢得更加好。」他認為今日係比賽中，球隊展現出不少訓練成果，坦言對比賽感到滿意。

今場友賽面對中超強隊上海SP，細佬要和頭號前鋒阿拿奧杜域同場競技，他透露場上與這位奧地利前鋒對抗的次數「五隻手指數得晒」，正面交鋒機會不算多，但表示好開心可以有更多機會，與頂級球員比賽或訓練：「希望每一日更加進步，提高自己嘅實力。」