菁英盃　尾段踢少個！東方龍獅1球淘汰傑志

「菁英盃」周三晚於旺角大球場爆發4強大戰，結果比賽後段有艾華頓被罰離場，打少一人的東方龍獅，靠辛祖上半場射入精彩罰球，在超過1500名球迷入場見證下，以1比0擊敗衞冕冠軍傑志，取得決賽席位。

今場大戰雖然於平日上演，但雙方都有不少球迷入場吶喊助威，加上兩隊球迷區被劃得相當靠近，打氣聲此起彼落，令現場氣氛更加熾熱。開局早段，雙方經過幾輪試探後，東方龍獅率先採取主動，多次推進至傑志禁區外圍，23分鐘， 森巴進攻三叉戟辛祖、盧卡斯及艾華頓於傑志禁區外配合，後者起腳射門，可惜未能命中目標。5分鐘後，東方龍獅再接再厲，盧卡斯禁區外傳給入楔的辛祖，後者第一時間起腳，逼使王振鵬做出一次精彩撲救。遲遲未能組織出有效攻勢的傑志，35分鐘終於失守，辛祖操刀彎入靚絕罰球，半場前為東方龍獅先拔頭籌。

易邊後，落後的傑志一口氣換入上場梅開二度的安永佳、史雲斯頓及丹尼，惟「藍鳥」繼續受壓，49分鐘，辛祖禁區頂被侵犯，東方龍獅再獲得前場罰球機會，但盧卡斯的射門高出。其後傑志攻勢略有起色，54分鐘，後備入替的安永佳，禁區外推大位施射，僅僅柱邊出界。4分鐘後，史雲斯頓接應巴拉克開出的罰球頭槌攻門，被曾文輝撲出。

遲遲未能搶回主動權的傑志，71分鐘換入巴爾拿加強中場控制，這位前西甲兵步入球場，很快令場上局勢出現變數，73分鐘，西班牙人嘗試逼搶艾華頓，後者被侵犯後，一怒之下踢向巴爾拿，結果球證直接將艾華頓紅牌驅逐，令東方龍獅要陷入10人應戰的劣勢。惟多踢一個的「藍鳥」，依然未能組織出入肉攻勢，81分鐘，安永佳的罰球攻門角度太正，被曾文輝接實。補時階段，傑志大軍壓上，巴爾拿開出左路角球，後備入替的基爾頓一度將皮球撞入網，但球證吹罰後者衝撞門將曾文輝在先，入球被判無效。最終東方龍獅成功將1比0領先優勢維持到最尾，淘汰傑志殺入「菁英盃」決賽。

賽後傑志總監兼總教練朱志光，坦言對失利感到失望，並認為一周三賽對球隊部署有影響：「一周三賽我哋要顧住，始終係有保留，因為我記憶中，我嘅球隊都未必踢過一周三賽；跟隊玩或者出街踢都仲可以，但職業波完全唔同。」「朱Sir」承認半場一次過作出3個調動，是要顧及球員體能，為密集賽程作準備。

今場大戰東方龍獅最終取勝，惟球隊總監兼主教練李志堅，賽後認為艾華頓領紅被逐，是美中不足，更表示一度擔心會令比賽拖入加時階段：「艾華頓攞紅牌，令到（東方龍獅）局面好辛苦，如果唔係，可能會舒服啲。」「堅Sir」直言今年只剩下「菁英盃」一項本地盃賽，能夠殺入決賽是完成了目標。