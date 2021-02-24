菁英盃　辛祖又倒戈入波：罰球我練咗好耐！

今季第一場「東傑」大戰，周三（24日）於旺角大球場夜幕上演。東方龍獅在下半場打少一人的情況下，藉辛祖的倒戈入波，在這場「菁英盃」4強賽戰勝上屆盟主傑志。

今屆「菁英盃」另一場4強戰愉園對理文，因為愉園被禁賽而未能進行，令東方龍獅硬撼傑志的重磅戲碼，變成周三（24日）晚上的獨腳戲，而賽事亦吸引共1,557名球迷進場欣賞。「東傑」雙雄對壘一向甚具話題性，今次焦點除東方前鋒艾華頓，涉嫌報復性踢跌巴爾拿而領紅被逐外，是役雙方均有不少球員「倒戈相向」，亦令賽事的熾熱程度進一步提升。

東方龍獅的盧卡斯、林恩許、費蘭度等，傑志的鞠盈智和羅拔圖，均屬「倒戈」身分上陣，其中前「藍鳥」戰將辛祖更射入罰球，助東方「一箭定江山」。雖然賽後他並沒有被挑選為賽事最佳球員，但他仍感到相當欣喜，並透露自己在訓練中經常苦練罰球，才得到今天的成果：「我真係練咗好耐，喺比賽我得到一球機會就試吓，點知真係入到！」

這名下月10日將滿34歲的港隊前鋒，現時在「菁英盃」已取得8球入球，各項賽事累計錄得11球，有望角逐聯賽「神射手」。他亦對此感興奮：「好開心可以繼續入波，但對我嚟講幫球隊贏波更重要。」對於再次在舊東家傑志身上取得入球，他並沒有太大感受，僅稱不論射入任何對手，他都會為此感高興。