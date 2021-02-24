黑帝鬥大帝！爭做體壇奧斯卡「疫」市奇葩

一年一度的「體壇奧斯卡」勞倫斯世界體育大獎周三（24日）公布候選名單，入圍最矚目的「最佳男運動員」大獎的星級選手，包括F1車手咸美頓及NBA大帝勒邦占士等6人，其中「黑帝」咸美頓去年在疫情下7奪F1總冠軍，令他蟬聯大獎的呼聲甚高。

經過全球超過1000名體育記者有份投票選出的入圍名單中，咸美頓榜上有名絕對是意料之內，這位歷來第4度獲提名「男主角」的平治車王，將與帶領湖人贏得去年NBA總冠軍的「大帝」勒邦占士、座擁「20貫」的網壇天王拿度、足球明星羅拔利雲度夫斯基、烏干達長跑手卓迪基及撐竿跳世界紀錄保持者杜普蘭蒂斯，爭奪殊榮。

「好感恩我能有機會繼續賽車這運動，疫情下我和車隊成員共同努力創造成果。」去年與美斯一齊奪得最佳男運動員的咸美頓希望，以表現影響其他人，發揮運動員的力量：「我知道勞倫斯獎最初是受到曼德拉的啟發而創立的，我相信他也會支持我們，作為運動員怎樣竭力去改變世界，令世界變得更美好。」

最佳女運動員方面，在2020年有出色表現的網球天后大坂直美獲提名，這位新科澳網冠軍將與單車名將比根、滑雪好手碧羅妮、馬拉松跑手科斯蓋、女足的蕾娜特及WNBA的史釗活齊齊競逐殊榮。得獎名單將於5月揭盅。

另外，拜仁慕尼黑及利物浦兩支足球勁旅，齊入圍最佳運動隊伍獎項，與NBA洛杉磯湖人、平治車隊、阿根廷男子欖球隊及超級碗冠軍堪薩斯城酋長「拗手瓜」。由於受到疫情影響，很多比賽沒法舉行，因此勞倫斯大會也取消了部份獎項，包括最佳殘疾人運動員，以及最佳極限運動員兩個獎項將不會頒發。