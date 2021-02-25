曼城贏波破紀錄！數據顯示可直入歐聯決賽

周四(25日)凌晨歐聯16強首回合，英超勁旅曼城延續強勢，以2比0擊敗德甲球隊慕遜加柏，各項賽事取得19連勝，並創出作客12連勝，成為英格蘭頂級聯賽球隊史上最長作客連勝紀錄。

值得一提，曼城今屆歐聯4場作客全部保持不失球，成為自2010/11年球季曼聯之後，歐聯作客最佳防守嘅英超球隊，該屆曼聯最終打入決賽，莫非曼城可以重演紅魔鬼嘅劇本？

由於德國實施防疫入境限制，令今場原本喺德國舉行喺賽事，改為安排喺匈牙利首都布達佩斯踢，但並冇影響曼城發揮，上半場27分鐘，今場擔任「藍月亮」隊長嘅史達寧殺入禁區，被對手賓斯拜尼踢跌，但球證竟然冇吹罰。

不過，曼城始終技勝一籌，2分鐘後就堂堂正正攻破慕遜加柏大門，祖奧簡斯路左路傳中，由貝拿度施華近門頂入。曼城得勢不饒人，祖奧簡斯路、菲爾科頓分別射門，可惜都高出。

換邊之後，曼城仍然佔上風，其中加比爾捷西斯有1次單刀機會，卻因為猶豫，遲咗射門，而被對手擋出。不過，呢位巴西前鋒好快有另1次攻門機會，又係祖奧簡斯路左路傳中，貝拿度施華頂入中間，由加比爾捷西斯射成2比0。

比賽末段，曼城仲有唔少入球機會，包括菲爾科頓、馬列斯射門無功而還，「藍月亮」首回合有2球在手，晉級形勢大好。

曼城除咗攻力強橫之外，防守亦非常出色，今季各項賽事已經有24場「零封」對手，比上季全季仲要多1次。

曼城最犀利係今屆歐聯4場作客全部保持不失球，對上1支可以做出呢個壯舉嘅英超球隊已經係2010/11年球季嘅曼聯，當年紅魔鬼6場歐聯作客都冇失波，打入決賽，可惜最終1比3不敵巴塞隆拿。至於曼城今屆能否複製10年前曼聯晉級決賽之路，大家拭目以待。