皇馬絕殺阿特蘭大　歐聯出現「惡客」奇景

周四(25日)凌晨另1場歐聯16強首回合，皇家馬德里憑左閘費蘭特文迪喺86分鐘入波，作客以1比0擊敗阿特蘭大，成為16強4支西甲球隊之中，唯一贏波嘅隊伍。皇馬、曼城贏波之後，今屆歐聯16強首回合8場比賽，有7場由客隊勝出，屬於史上首次。

另外3支西甲球隊西維爾、巴塞隆拿、馬德里體育會都喺首回合輸波，皇馬肩負為西甲球隊挽回面子嘅重任。「銀河艦隊」今場有運行，踢到17分鐘，阿特蘭大中場費奧拿撞跌單刀嘅費蘭特文迪，被球證直接出示紅牌趕出場。

皇馬大部份時間以眾凌寡，自然佔盡上風，攻勢一浪接一浪，拿祖費南迪斯、雲尼斯奧斯祖利亞先後作出極具威脅嘅射門，但未能命中，卡斯米路近門頭槌一頂，僅被阿特蘭大門將高連尼擋出，莫迪歷亦有1次射門貼柱出界。

皇馬攻極都唔入嘅時候，費蘭特文迪挺身而出做英雄，喺86分鐘遠射入網。賽後呢位25歲法國國腳表示，唔敢相信自己入到波，當時甚至唔知點樣慶祝。

費蘭特文迪今場先係令對手費奧拿攞紅牌，最後更加射入致勝1球，成為皇馬嘅救世主，實在令人驚喜。

隨住皇馬同曼城贏波之後，今屆歐聯16強首回合8場比賽踢完，竟然有7場由客隊勝出，唯一例外係祖雲達斯作客不敵波圖，成為自2003/04年球季歐聯將第2階段分組賽，改為16強淘汰賽後，首回合最多客隊勝出嘅1次。不過，要留意8場比賽之中，有3場因為疫情關係改喺中立場踢，可能成為「客勝」比率大升嘅原因之一。