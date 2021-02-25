迪利阿里驚天倒掛！熱刺大勝晉級16強

周四(25日)凌晨歐霸盃32強次回合，熱刺主場以4比0大勝禾夫斯貝加，兩回合合計大勝8比1，率先晉級16強。熱刺中場迪利阿里大踢翻身波，射入1球及2次助攻，包括以倒掛金勾射入世界波，技驚四座，成功博取領隊摩連奴歡心，相信事業可以再次起飛。

熱刺首回合贏4比1，今場返回主場繼續強攻對手，開波10分鐘就打開紀錄，馬特杜靴迪右路傳中，迪利阿里背對龍門，控起個波之後，順勢用倒掛金勾射入，同車路士前鋒基奧特喺早前歐聯倒掛入波幾乎一樣。

換邊之後，迪利阿里轉換角色，作出2次助攻，分別傳畀卡路士雲尼斯奧斯、加里夫巴利建功。比賽末段卡路士雲尼斯奧斯再入1球，送夠4隻蛋畀禾夫斯貝加。

賽後熱刺領隊摩連奴大讚迪利阿里表現出色：「關於嗰球倒掛，我唔需要多講，大家可以喺電視睇到，我認為整體表現先至最重要，迪利阿里各方面都表現出色，嚟緊排正選陣容，我會好頭痛。」

摩連奴執教熱刺後，曾經認為迪利阿里唔符合佢要求，更爆出兩人不和傳聞，呢位24歲英格蘭國腳亦一度被打入冷宮，甚至有傳會將佢外借去巴黎聖日耳門。不過，「寸王」最後都留住迪利阿里，依家果然有回報。

另外，等踢完周五(26日)凌晨其餘歐霸盃32強次回合賽事之後，將於香港時間周五(26日)晚上8點舉行16強抽籤。