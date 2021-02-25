【東體爭議】意甲堅嘥歐聯位　3隊輸晒

歐聯16強首回合踢完，英超成為大贏家，3隊全部勝出，而且都係作客不失球，根據OPTA統計，歐聯史上，英超球隊只要首回合作客贏波，最後都可以晉級，換言之，呢3大勁旅可以提早「預訂」8強席位。反觀，意甲3隊輸晒，隨時全覆沒。

利物浦以2比0擊敗RB萊比錫，車路士小勝馬德里體育會1比0，加上曼城以2比0擊敗慕遜加柏，表現可以話係完美，最關鍵係「英超三雄」次回合仲有主場之利，晉級8強機會高唱入雲。

相反意甲球隊表現令人失望，拉素、阿特蘭大主場都輸波，而且對手分別係兩大豪門拜仁慕尼黑、皇馬，次回合作客更加難翻身。唯一希望係祖雲達斯，佢哋首回合作客1比2不敵波圖，次回返到主場應該仲有望反勝。

另外，西甲球隊表現亦欠佳，4隊之中只有皇馬贏波，西維爾、巴塞隆拿、馬德里體育會都輸，巴塞更加係主場1比4大敗於巴黎聖日耳門腳下，次回合反勝機會非常渺茫。