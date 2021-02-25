美斯「起孖」！聯賽入球追平C朗

阿根廷球王美斯周三在西甲再成為主角，個人入球「起孖」，帶領巴塞隆拿主場大勝艾爾切3球，聯賽榜追近領先嘅馬體會，僅落後5分。

呢場喺巴塞嘅補賽，上半場雙方互無紀錄，但換邊後美斯於48分鐘就為球隊打開紀錄，突破兩個後衞，加埋巴夫韋迪助攻，成功破網，呢球亦係佢生涯喺西甲嘅第101次首開紀錄，並且係排名西甲史第一；20分鐘球王與法蘭基迪莊合演精彩入球，美斯梅開二度，亦令佢嘅今季嘅入球累積至18球，拍住C朗喺意甲嘅入球數目，並且甩開老友蘇亞雷斯，喺西甲射手榜領先，而且美斯喺2021年攻入13球，超越德甲班霸拜仁嘅超級射手羅拔利雲度夫斯基，於五大聯賽中排名首位。巴塞再佐迪艾巴於73分鐘錦上添花，淨勝對手3球。

美斯最近喺西甲踢7場都有入波，今個賽季更加係 5次梅開二度，拍住老友蘇亞雷斯並列第一。呢位33歲球王重回正軌，亦帶領巴塞向西甲錦標全速前進，袋走今場3分之後，於聯賽榜累計50分，僅落後馬體會及皇馬排第三，距離馬體會5分之差，要重登「一哥」位置絕對有機會。