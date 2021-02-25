日職開鑼　邊隊最高最叻高空波？

新一季日職周五（26日）正式開鑼，今日同大家講吓一啲有趣統計數字，今季日職20支球隊一共有598名註冊球員，年紀最大相信好多人都知係效力FC橫濱嘅三浦知良，咁啱今季開鑼日正正係佢嘅54歲生日，呢個歲數仲可以喺職業球壇打滾，真係唔到你唔服。同樣效力FC橫濱、42歲嘅中村俊輔就排第2位，FC橫濱亦順利成章成為日職平均年紀最大嘅球隊（28.47歲），至於平均年齡最細係鹿島鹿角（24.39歲），年僅16歲嘅廣島三箭中場越道草太就係今季日職最年輕球員。

講完年齡講身型，今季日職球員平均身高最高嘅球隊係北海道札幌岡薩多（180.6cm），最高同最矮球員都係來自佢哋，最高係達2米嘅門將中野小次郎，最矮就係只有1米58嘅泰國中場猜拿迪普桑格辛；至於平均身高最矮嘅球隊係湘南比馬，32名註冊球員平均只有1米75高，唔知岡薩多遇上比馬嘅時候，會唔會針對性打高空波呢？

至於外援方面，今季日職總共有88名非本土球員，分別來自18個國家，當中以巴西佔最多（51人），南韓排第2（11人），西班牙排第3（5人），澳洲、肯雅、荷蘭、尼日利亞、泰國、美國各2人，其餘比利時、英格蘭、意大利、波蘭、塞爾維亞、瑞典、秘魯、摩洛哥、莫桑比克都有1人。