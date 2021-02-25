活士術後甦醒　醫生：粉碎性骨折易感染

高爾夫球巨星老虎活士周二於洛杉磯發生嚴重車禍，雖然生命無礙，但腿部多處受傷，骨折導致皮膚破裂見骨，情況嚴重，即使手術順利，但康復之路漫長；加上他多年來被傷病困擾，背部曾進行四次手術，膝蓋曾五次開刀，今次嚴車禍受傷，對這位擁15項大滿貫得主的運動生涯蒙上陰影，隨時可能告別球壇。

活士已完成手術並甦醒，其團隊亦在Twitter發出聲明，透露老虎已經有意識：「活士目前醒來，有了反應，在醫院裡恢復，感謝加州大學洛杉磯分校醫療中心、洛杉磯治安部及消防部門，感謝你們的支持持及幫助。」

醫院表示，活士右腳的脛骨及腓骨呈粉碎性骨折，要植入鋼板以保持穩定，腿部和腳踝須以螺絲和釘子固定，而他的皮膚亦破裂，屬開放性骨折。美媒訪問了南加州大學凱克醫學院骨科創傷外科醫生帕特森（Dr. Joseph Patterson）對活士傷勢的看法，帕特森表示，他不會個別評論活士的傷勢，但稱類似的開放性骨折傷勢在急症室很常見，感染風險極高，後果可以很嚴重；而開放性骨折亦可能要做多次手術治療。美媒引述華盛頓美式足球隊四分衞史密斯（Alex Smith）的傷勢作例子，稱他在2018年被對手攔截，導致小腿開放性骨折，幾乎要截肢，但經過十多次手術後，最終能傷愈復出。

事實上，老虎活士過去已經是「周身傷」，腰背及膝蓋更加嚴重，多年來不斷開刀做手術，令他的生涯亮起紅燈，這次嚴重受傷的手術，已是老虎職業生涯的第10次，其中四次左膝開刀，五次進行腰部手術，最近一次就是去年12月23日，仍處於康復階段，今次車禍令他「傷上再加重傷」，復出無期。

有報道指，活士出事當日早上約了兩位美式足球員在一個高爾夫球場攝製節目，他遲了起程，開車離開酒店時表現急躁。不過，閉路電視片段顯示活士沿途沒有超速。警方亦指，無證據顯示活士駕車時受藥物或酒精影響，他駕駛時亦有扣上安全帶。活士的座駕損毀嚴重，第一位到場處理車禍的縣警岡薩雷斯（Carlos Gonzalez）形容，活士能夠活着是「非常幸運」。

曾位居高球壇世界第一的老虎活士，先後贏過15次大滿貫冠軍82個PGA巡迴賽錦標，2019年美國大師賽是他最後一次贏得的大滿貫，而自2019年秋天奪得日本Zozo錦標賽後 ，他未有再捧盃。

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