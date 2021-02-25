東方龍獅新帥　歐洲聯賽Top 20最佳教練加盟

東方龍獅周四（25日）宣布，聘請69歲、來自克羅地亞的積高柏利施域擔任主帥，帶領「藍軍」出戰來季銀牌和甲一聯賽，力爭佳績。

自前教練白蘭特於去年6月離隊後，東方龍獅一直由助教基拿擔任看守教練。隨著疫情緩和，香港籃球總會早前宣布給予各球隊6至8周時間復操，即會重啟銀牌和聯賽，「藍軍」亦揭曉來季的教練人選。

69歲的柏利施域來自克羅地亞，曾於1985/86及1990/91球季，帶領兩支克羅地亞球隊Cibona及Pop 84勇奪歐洲籃球聯賽冠軍，被國際籃球協會（FIBA）選為過去50年歐洲聯賽20名最佳教練之一。對於執教亞洲球隊，他亦有豐富經驗，曾於2003至06年期間擔任日本國家隊教練，率領日本隊以東道主身份出戰2006年世界籃球錦標賽。柏利施域目前已經抵港，並與東方龍獅球員展開操練。

球隊還與這位名帥進行了Q&A訪問，內容如下：

問：為何會為東方龍獅籃球隊執起教鞭？

教：首先因為東方龍獅是一支職業球隊，一直是香港的最佳隊伍之一，也在亞洲賽事有好成績。而對我來說，本地賽事並不足夠，當然也要贏得冠軍。上一次我們敗於南華，他們也是一支很好的隊伍。我希望球隊會變得更好，這是我的挑戰。

問：你對東方龍獅籃球隊有什麼期望？

教：亞洲賽和本地賽兩者有很大分別，而我會比較專注亞洲賽。我們有很強大的球迷支持，而且香港是個大城市，我們可以成為有代表性的隊伍。雖然現時受疫情影響，沒有人知道一季的停擺會對球員影響有多大，有些球員可能需要一至兩個月恢復過來，有些可能需要更長時間。不過有一點非常重要，如果我們是職業球隊，每個對手也會想將我們擊敗，所以我希望球員一上場便要使出100%，展現應有的專業態度。

問：你會如何把歐洲籃球風格帶進東方龍獅籃球隊？

教：籃球只是一項運動，除了NBA之外，其他的就是FIBA風格，不只是歐洲風格，可以是澳洲的、紐西蘭的、阿根廷的。我會更專注於球員是否放在對的位置，同時希望他們成長。我初見球員的時候，逐個花了一小時，向他們了解想打的位置和意願。香港通常出現很多好的射手，是一支比較矮小的陣容，而我們隊中有些高大的球員有一定的潛質，這樣對香港的籃球也有好處。

問：你執教風格是怎樣？

教：很多教練也會說：進取、加快節奏。而我希望球員們可以有多變的適應能力，可以打出自己球隊應有的節奏，而且令對手走入我們的節奏。視乎比賽的走勢，可以時快時慢。我很強調球隊的化學作用，希望球場上五為一體。防守是重點，之後才是進攻。每次也可能有不同球員進攻手感火熱，不過防守是可以控制的，只要付出100%防守，便會建立好球隊的基礎，信心自然會提升。以往他們已經跟隨過西班牙教練，他們已熟習過相對的訓練模式及思考方式等，相信他們會很快適應。

問：有甚麼說話給球迷們嗎？

教：很感謝球會給我這個機會，希望可以盡快在正式比賽中見到大家。同時也希望球迷們與我們常在，不論是勝利還是敗仗。有一天可能我們較優勝，有一天也可能其他球隊優勝。而我們可以回饋球迷的，就是100%的付出，展現我們最好的一面給大家。我們擁有最好的條件，因為我們是一支職業球隊，目標是成為香港代表性的球隊，可以擊敗中國、台灣等隊伍。