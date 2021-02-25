韓職開鑼　恢復舊制爭標組先係戲肉

新一季韓職於周六（27日）拉開戰幔，受疫情影響，上季韓職縮短球季，由原本首階段踢三循環改為雙循環，今季賽會決定恢復舊制，12支球隊踢完33輪比賽後，聯賽積分榜前6名球隊進入爭標組，7至12名球隊進入護級組，2組各自進行單循環比賽，每隊將會進行5場比賽，經過38輪比賽後決定最終排名。

上季蔚山現代踢完22輪比賽，原本以2分優勢領先全北汽車進入爭標組賽事，可惜佢哋最後5場爭標組賽事只得2勝1和2負，相反全北汽車卻取得4勝1負，結果最後全北汽車以3分反壓蔚山現代贏得聯賽冠軍，足證未到最後階段都未知鹿死誰手。

降班方面，第12名直接降班；第11名球隊會與乙組附加賽勝出球隊進行附加賽，勝方獲得下季韓職席位。若有2支或以上隊伍得分相同，則順序以較多總入球、較佳總得失球數、較多勝出場數及有關隊伍對賽的較佳成績，定出最終排名。