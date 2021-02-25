阿仙奴大盤有保證　賓菲加爭晉級焗攻

今晚歐霸盃32強次回合大戰，掛名主場嘅阿仙奴會喺希臘雅典迎戰賓菲加，兩隊首回合踢成1比1。阿仙奴今季英超節節敗退，歐霸盃成為佢哋爭取來季歐洲賽資格最大希望，為求晉級必定搏甩髀；葡超代表賓菲加一定要有波入先有望出線，踢法肯定更加進取，2.5球嘅入球大必捧！（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨1時55分直播）

阿仙奴近4場英超3敗後，同歐洲賽資格愈嚟愈遠，歐霸盃成為佢哋最大希望。呢支前屆亞軍今屆表現突出，6場分組賽全勝攻入20球，而且自伊美路維冒起後，配合近況甚弗嘅小將布卡約沙卡，創造力同入球能力都大為提升。

查實首回合阿仙奴全場控制戰局，若非奧巴美揚多番失機，相信入波會更多，證明有足夠能力撕破對手防線，今場只要保持首回合嘅進攻水準，唔愁冇波入。不過中堅洛賀丁上仗頭部撞傷，被診斷為腦震盪將缺陣今仗，令「兵工廠」防線出現隱憂。

葡超雄鷹歐戰有前冇後

首回合1比1嘅賽果對賓菲加甚為不利，由於阿仙奴拎到「作客入球」，今場若踢成0比0，「兵工廠」都可憑作客入球優惠晉級，意味賓菲加一定要搵到入球先有價講。事實上，呢支「葡超雄鷹」喺歐洲賽作客經常以攻代守，對上8場歐洲賽作客總入球全開3球或以上，包括今屆分組賽3場客戰轟入8粒，但亦同時每場被攻入2球，「有前冇後」踢法相當明顯，今場出現入球騷機會高唱入雲。

直播表

周五1:55am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 賓菲加

Now 643、有線656、有線616、無綫myTV Gold 303

周五1:55am 歐霸盃 拿玻里 Vs CF格蘭納達

Now 646、有線661、601台

周五1:55am 歐霸盃 格拉斯哥流浪 Vs 安特衛普

有線662、602台

周五1:55am 歐霸盃 阿積士 Vs 里爾

Now 645、有線603台

周五1:55am 歐霸盃 維拉利爾 Vs 薩爾斯堡

Now 644

周五4:00am 歐霸盃 李斯特城 Vs 布拉格斯拉維亞

Now 644、有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 AC米蘭 Vs 貝爾格萊德紅星

Now 645、有線603台

周五4:00am 歐霸盃 曼聯 Vs 皇家蘇斯達

Now 643、有線656、616、無綫myTV Gold 303

周五4:00am 歐霸盃 羅馬 Vs 布拉加

有線662、602台

周五4:00am 歐霸盃 利華古遜 Vs 年青人

Now 646