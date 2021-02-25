港超聯　丹恩奴域隔離完亮相：會為傑志爭冠

新加盟傑志的黑山前鋒早前來港後，周四(25日)終於完成21日居家隔離，首次公開與傳媒見面，他表示對終於完成隔離感到鬆一口氣，並期待與球隊會合投入訓練，為今季征途做準備。

首日「放監」後，丹恩奴域隨即接受體測，及後來到賽馬會傑志中心接受傳媒訪問，這位39歲黑山射手身穿傑志主場球衣現身，心情明顯不俗，他強調首要目標，是為「藍鳥」贏得港超冠軍，並在4月「亞冠盃」分組賽開鑼前，盡快與球隊磨合，預備出戰這項大賽。

這位曾效力多支韓職及中超勁旅的黑山前鋒，坦言自己來到香港適應不成問題：「我知道自己冇好多時間做自我準備，所以需要透過幾場比賽，同體能訓練去回復狀態，不過呢次已經唔係第一次(面對新環境)，我希望盡快畀大家見到自己最好嘅一面。」

有過多年「亞冠盃」經驗的丹恩奴域，距離打破賽事累積個人最多入球紀錄相當接近，他亦將此視為個人目標，並深信加盟傑志可以令他完成宿願。傑志在「亞冠盃」J組的中超對手，因早前FC山東(山東魯能)被褫奪資格，近期出現變數，記者提及他曾攻破FC廣州(廣州恆大)大門時，丹恩奴域打趣般提醒道：「我對FC山東(山東魯能)都入過波呢！」可見場外這位球星幽默度十足。

丹恩奴域今年7月即將踏入不惑之年，這位黑山射手似乎未有退意，被問及傑志會否是職業生涯最後一站，丹恩奴域如此回應：「由2017、2018年已經開始，已經有人問我呢個問題，我自己都冇刻意去作打算，見步行步啦，如果我感覺良好，覺得自己幫到手，可能我會繼續留喺度，都有可能去其他球隊，或其他國家，但依家我會專心幫傑志。」他坦言去到這個年紀，自己需要享受足球，才能保證場上表現。

球迷最關心，當然是今周六港超重開，會否見到這位最新「藍鳥」強援落場獻技，丹恩奴域表示會先與教練商討，包括討論下場比賽安排，並指周五會先球隊一起訓練。