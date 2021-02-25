曼聯新星搏上位　歐霸等睇入球騷

今晚歐霸32強次回合，曼聯返主場再鬥皇家蘇斯達。「紅魔」於首回合大勝4比0，嚟緊聯賽又要硬撼車路士，今仗留力唔奇，輪換派遣格連活特、丹尼爾占士等生牯仔一樣照攻，加上佢哋每逢出戰歐洲賽都入得又失得，面對皇蘇隨時再演入球騷，2.5球嘅大盤最好路。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨4時直播）

曼聯首回合於中立場大炒皇蘇4比0，令人喜出望外，畢竟皇蘇係西甲前列分子，冇諗過會贏得咁輕鬆。「紅魔」仍有保羅普巴、麥湯米尼同卡雲尼等傷兵，般奴費南迪斯、拉舒福特縱然繼續有貨交，但征戰連場鐵人都會攰，何況嚟緊聯賽要作客「車仔」，既然喺歐霸已遙遙領先，主帥蘇斯克查隨時收起主力，養精蓄銳鍊「車」。

不過曼聯一眾生牯仔同樣有料到，其中早前一度失寵嘅格連活特與丹尼爾占士，近期亦多咗上陣機會，後者近兩仗攻入兩粒並交出助攻，表現醒神，而18歲新星阿密特迪亞路，喺對皇蘇嘅首回合末段入替，其盤扭能力亦非常搶鏡，難得上陣一定搏甩髀。睇番「紅魔」出戰歐聯例進取，歐聯連歐霸在內，今季7場歐洲賽入19粒，但場場都有失波，全開3球或以上，正宗有前冇後。

皇家蘇斯達冇包袱鬥攻

皇蘇雖然首回合意外大敗，但佢哋有回勇迹象，近4仗取得3勝1負，狂轟9粒，其中3場開3球或以上，前鋒阿歷山大伊沙克更佔咗6粒，腳風轉順。儘管皇蘇收復失地機會不大，但預計佢哋都想踢番場爭氣波，冇心理包袱下實鬥攻，今仗捧入球大更上算。