哥迪奧拿講反話：曼城19連勝只因有錢

曼城近期進入無敵狀態，所有賽事19連勝，球隊無論排咩陣容，幾多傷兵都照樣贏波，歐聯16強作客2比0擊敗慕遜加柏後，傳媒問哥迪奧拿19連勝有咩秘訣，原預計佢只會客套幾句，但哥帥卻玩嘢大講反話「係呀，因為我哋錢多，所以咪贏囉！」

唔少評論認為曼城今時今日嘅成績，係用錢堆砌出嚟，上述言論對哥迪奧拿係一種冒犯，不過依家曼城19連勝，佢都費事再同人嘈，反正你都認定曼城用錢買冠軍，佢就索性咁話：「我哋好有錢，可以買好多球星，呢個就係原因，我哋一直贏係因為有錢，呢個係事實，我哋冇錢，唔可能一直贏。」

哥迪奧拿最肉緊就係歐聯，一講到曼城被捧成歐聯奪冠大熱，哥迪奧拿就狡猾回應：「當我看拜仁慕尼黑比賽，我就唔認為曼城係奪標大熱，老實講，我依家只係諗住下場英超對韋斯咸點踢咋。」

佢繼續話：「如果係都要話我哋有機會贏歐聯，我都只能被迫接受，不過我哋咁耐以嚟，只曾1次打入歐聯4強，咁都話我哋有機會捧盃，咁好啦。」