阿仙奴絕殺賓菲加　奧巴美揚完美救贖

周五(26日)凌晨歐霸盃32強次回合，阿仙奴憑奧巴美揚梅開二度，包括完場前3分鐘嘅絕殺，喺掛名主場嘅希臘以3比2絕地反勝賓菲加，兩回合計贏4比3晉級16強。奧巴美揚首回合連環失機累球隊未能贏波，1年前歐霸盃32強亦因佢完場前錯失絕殺機會而出局，今場可以話係佢嘅完美救贖！

阿仙奴首回合佔盡優勢下只能1比1逼和賓菲加，屢失良機嘅奧巴美揚責無旁貸，不過今場佢有個好開始，21分鐘接應布卡約沙卡妙傳乖巧射入。賓菲加急起反攻卻有意外收穫，迪奧高干卡維斯完半場前炮彈式罰球追平，拉法施華61分鐘更截到丹尼施巴路斯回傳，輕鬆扭過門將反勝2比1，呢一刻賓菲加仲有2個作客入球在手，意味阿仙奴需要入至少2球先可以晉級。

陷入絕境嘅阿仙奴並冇放棄，基蘭泰亞尼67分鐘接應韋利安傳送，禁區內射入追成2比2平手；去到完場前3分鐘，布卡約沙卡右路傳中，奧巴美揚喺關鍵時刻近門頂入，阿仙奴驚濤駭浪下反勝晉級16強。

奧巴美揚賽後表示：「大家都好開心。無可否忘，上年嘅失機(對奧林比亞高斯)一直喺我腦海入面，但呢一幕令我更加有動力，將過去嘅失誤轉化為能量。今場比賽好艱難，但球隊充滿個性，我認為今場波會係球隊日後嘅模範。」