港籃復操　惠龍兒：阿基里斯腱傷全面康復　

隨著疫情緩和，香港籃球隊和甲一列強陸續復操，港隊兼南華首席中鋒惠龍兒周三（24日）現身修頓室內場館，透露困擾自己超過一年的阿基里斯腱傷勢已經康復，盼盡快得悉銀牌和聯賽賽期，以便備戰。

惠龍兒於2019年效力CBA球隊南京同曦時，拉傷左腳阿基里斯腱，完季後，他返港帶領南華重奪甲一聯賽冠軍，奪冠之路上傷患一直伴隨。本地籃壇因疫情停擺逾一年，剛好給他充分的休養時間，惟距離「滿血復活」還有些許距離，皆因去年底訓練時，他曾稍稍拉傷肩膀，所幸沒有脫臼，現已恢復7、8成。

惠龍兒透露，南華近日正式復操，惟隊友目前仍在調整狀態：「過往幾個月，大家都有自發鍛練。我有舉啞鈴、跑步、跟教練到公園練習步法、看比賽錄影等。但始終封場這麼久，投籃手感、技術一定差點。」香港籃球總會早前宣布，在復辦銀牌和聯賽前，會給參賽球隊6至8星期準備，他認為足夠，並期望盡快落實來季的時間表：「我覺得5月抑或8月復賽都有好處。8月開打較易配合國際賽的賽期，有利香港籃球未來發展。但我明白大家都想快點打球，今年5月開打，明年再行調整到8月也可以。」

另外，香港隊亦已恢復1周2課的訓練，訓練期間球員需要佩戴口罩。原定本月舉行、香港對關島的亞洲盃外圍賽早前再度延期，主教練安慶健表示，最新安排仍待國際籃球協會（FIBA）通知。