曼聯悶戰捧新星　16強英超3隊最威水

周五(26日)凌晨歐霸盃32強次回合，有4球優勢喺手嘅曼聯，主場「例行公事」以0比0悶和皇家蘇斯達，兩回合計贏4比0晉級。呢場波冇乜競爭性，曼聯就趁機力捧梳泰亞同阿密特迪亞路兩大新星，其中蘇拿更以17歲零23日之齡，成為曼聯史上最年輕歐洲賽上陣球員。

曼聯今場意並沒有大幅輪換，葡萄牙中場般奴費南迪斯繼續正選登場，不過球隊始終領先太多，球員明顯放軟手腳。「紅魔鬼」上半場曾有丹尼爾占士輸12碼，幸奧耶沙巴爾操刀連龍門都射唔中，最終兩隊互交白卷。曼聯下半場換入2大新星，18歲新星阿密特迪亞路繼首回合之後再獲上陣機會，至於17歲射手梳泰亞更打破名將韋西迪喺1982年創下嘅最年輕上陣紀錄(17歲131日)，成為曼聯史上最後生喺歐洲賽上陣球員。

歐霸盃16強出爐後，英超有曼聯、阿仙奴同熱刺3支代表成為最大勢力，意大利、西班牙同烏克蘭亦各有兩支代表，香港時間周五(26日)晚上8點將會舉行16強抽籤。

【歐霸盃16強名單】

阿仙奴（英格蘭）

曼聯（英格蘭）

熱刺（英格蘭）

AC米蘭（意大利）

羅馬（意大利）

CF格蘭納達（西班牙）

維拉利爾（西班牙）

基輔戴拿模（烏克蘭）

薩克達（烏克蘭）

阿積士（荷蘭）

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）

莫迪（挪威）

奧林比亞高斯（希臘）

格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

布拉格斯拉維亞（捷克）

年青人（瑞士）