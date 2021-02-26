日職開鑼　川崎前鋒顯身「手」

新一季日職開鑼，周五打頭陣上演「神奈川打吡」，衞冕球隊川崎前鋒主場迎戰前季盟主橫濱水手。前鋒上季連奪日職及日皇盃，新球季強勢持續，上周捧走日超盃；水手在兩大主力艾歷利馬及祖利亞山度士相繼離隊下，球隊進入重建期，加上上季兩負前鋒，開鑼日睇好前鋒旗開得勝。(有線661、601周五下午5時直播)

前鋒今季保留上季8成冠軍人馬，再從名古屋鯨魚簽入巴西中場祖奧舒密特，以及從福岡黃蜂收回遠野大彌等，配合原有的李安度達美奧、小林悠、三笘薰等骨幹，陣容進一步強化。球隊季前到沖繩集訓，在熱身賽以5比1勝水戶蜀葵、6比1勝北九州向日葵，以及14比3贏北海道札幌岡薩多，上周日本超級盃對大阪飛腳，憑三笘薰起孖及小林悠絕殺贏3比2，多位攻擊球員都有好表現，值得信賴。

水手鐵三角走剩一個

水手前季奪冠後，上季過度擴軍反而令球隊失去重心，其快速進攻踢法無從發揮，短短半季就被前列遠遠拋離衞冕無望，最終僅排第9名完成賽季，亞冠盃亦於16強出局，上季各攻入13球的兩大主力艾歷利馬及祖利亞山度士相繼離隊，巴西鐵三角僅餘下馬高斯祖利亞，他今季將會同仲川輝人合作，進攻能力大幅減弱，預計只能繼續留在中游徘徊，難與前鋒比併。

雙方上季兩度交手，前鋒都力挫對手，兩場都贏3:1，近5次交手亦獲3勝1和1負佔先。前鋒今季朝着5年內第4個聯賽冠軍邁進，開鑼首戰相信可以頭威頭勢，贏波立威，主勝捧得過。