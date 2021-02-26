港超聯　各隊發聯合聲明　籲足總酌情

就港超球隊天水圍飛馬及愉園，早前因未有如期繳付有關「綜合保險保障協議」費用，遭香港足球總會禁賽，足總周五（26日）會舉行董事會商討對策。而7間港超聯各隊同日在會議前聯署發出聲明，回應今次事件，並提出兩點意見，籲足總酌情處理今次處罰，聲明內容如下：

敬啟者

近年在疫情嚴重影響下、香港不論在民生或經濟上都深受影響。各界都應需共同努力來渡過難關。香港球圈亦因疫情影響下、以至超級聯賽及其他盃賽停擺多時一直未清楚何時能復賽，各球會在這艱苦期間，不論在財政和運作上皆深受打擊。在此時此刻，更需要足球總會的大力支持，與各球會共同努力互相扶持、把本季餘下賽事能完滿結束。

有關香港足球總會紀律委員會在2021年2月22日會議中對遲繳交「綜合保險保障協議」個案處罰、由於媒體廣泛報導、對香港球壇有極大負面影響。

現各球會對於紀律委員會的裁決提出意見如下：

1. 「綜合保險」實屬保險費用、若當球會清繳後，紀律委員會不應判決該球會停賽七日之規定。

2. 由於本季賽期緊迫、故期望足球總會酌情處理。

據報因未能在限時前聯絡到理文會方，故該聲明只有7間球會代表的簽署。