韓職開鑼　全韓班教頭大火併！

全北汽車上季榮膺韓職、韓足盃雙料冠軍，葡萄牙主帥莫理斯功成身退，由助教金相植坐正，這個轉變令今季12支韓職球隊清一色由本土教練領軍，整體踢法、風格同出一轍，競爭定必更為激烈。

今季韓職主帥普遍年輕化，剛度過52歲生日嘅蔚山現代主帥洪明甫，已經係年紀最大教頭，其餘11隊有8位主帥年齡都喺50歲以下。洪明甫執教資歷唔算多，最為人熟悉係2014年帶領南韓國家隊出戰世盃決賽周，之後佢轉赴中超執教FC浙江，僅一年時間便告離開，直至今季才被蔚山現代力邀出山，希望憑佢嘅經驗及凝聚力，可以打破全北汽車多年嘅壟斷局面。

至於年紀最輕主帥係來自FC城南嘅金南一，呢名下個月便滿44歲嘅前國家隊成員，曾代表南韓上陣98次，並且去過荷蘭、俄羅斯及日本搵食，吸收了各地足球文化，上季首執教鞭雖然只為球隊僅僅護級成功，而且全季聯賽從未試過單場入多過2球，不過喺「限米煮限飯」情況下，佢嘅平實足球卻令球會高層甚為受落，今季續被委以重任，睇吓今季能否一洗頹風，省靚自己招牌！

今季韓職球隊主帥一覽

全北汽車：金相植

年齡：44

執教年期：新上任

蔚山現代：洪明甫

年齡：52

執教年期：新上任

浦項制鐵：金基東

年齡：49

執教年期：2019年1月至今

FC大邱：李柄根

年齡：47

執教年期：2020年2月至今

FC光州：金浩永

年齡：51

執教年期：新上任

FC江原：金炳秀

年齡：50

執教年期：2018年8月至今

水原藍翼：朴建夏

年齡：49

執教年期：2020年9月至今

FC首爾：朴珍燮

年齡：43

執教年期：新上任

FC城南：金南一

年齡：43

執教年期：2019年12月至今

仁川聯：趙城煥

年齡：50

執教年期：2020年8月至今

濟州聯：南基一

年齡：46

執教年期：2019年12月至今

FC水原：金徒均

年齡：44

執教年期：2019年12月至今