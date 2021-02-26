港超聯　愉園飛馬為禁賽令上訴

香港足球總會周五（26日）下午召開董事會，會後足總主席貝鈞奇表示愉園及天水圍飛馬，2支港超聯球隊經已繳交保費，目前正等待上訴委員會周六（27日）早上判決，假如上訴成功的話，愉園最快同日晚上，對東方龍獅的港超聯聯賽將可繼續舉行。

足總周一（22日）突然宣布由於天水圍飛馬及愉園，未能在限期前繳交繳付有關「綜合保險保障協議」費用，被紀律委員會裁定將不能參與包括聯賽及「菁英盃」等所有港超賽事，「貝生」表示尊重委員會意見，惟他指出2支球會已提出上訴，委員會將於周六（27日）早上9時半進行會議，上訴成功後2支球隊將可即時復賽，球會不用在繳清費用的7天後才能參與賽事，意即原定同日晚上愉園對東方龍獅的聯賽、周日（28日）天水圍飛馬對標準流浪的賽事，將依舊進行，而「菁英盃」愉園對理文的4強賽事亦可獲安排補賽。

對於上述賽事或能夠順利舉行，「貝生」表示樂於看見，認為足總有責任令所有賽事能夠順利舉行，否則對球員絕對屬一大打擊。

至於愉園於今日早上才繳交保費，「貝生」表示已了解愉園財政情況：「因為佢贊助商喺廣州，加上疫情面對財政困難，佢哋已經不斷想辦法匯錢過嚟，所以球員都諒解，即使無準時出糧，都會好認真訓練同比賽。」

另外「貝生」更直言即使球會遲交保費，保險理應繼續生效：「大家應該要熟悉保險公司制度，其實咩保險都會有個寛限期，最緊要係同保險公司傾掂數，因為佢係法律上已經生效緊。」