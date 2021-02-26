歐霸16強抽籤　曼聯撞AC米蘭　伊巴倒戈！

歐霸盃16強抽籤周五(26日)假瑞士尼翁舉行，「紅魔鬼」曼聯抽到對意甲勁旅AC米蘭，瑞典神鋒伊巴謙莫域將重臨奧脫福球場，倒戈對曼聯，肯定矚目。

曼聯於16至17年奪得歐霸盃冠軍，當時奪標功臣正是伊巴謙莫域，該位瑞典前鋒在曼聯效力2季，為曼聯上陣53場入29球，18年離隊轉投美職洛杉磯銀河，去年初重返歐洲，最終加盟AC米蘭，過去1年多伊巴為A米上陣40場攻入27球，狀態神勇，今次重返奧脫福火併一眾曼聯舊隊友，令人期待。

16強另一場矚目戲碼，就係奧林比亞高斯對阿仙奴，兩隊上屆歐霸32強相遇，阿仙奴慘遭對方淘汰出局，領隊阿迪達更被感染新冠肺炎。今屆兩隊16強再度碰頭，新仇舊恨到時一鋪算清！

歐霸盃16強首回合將於3月11日舉行，次回合於3月18日上演，各隊抽籤結果如下：

歐霸盃16強抽籤：

阿積士（荷蘭）對 年青人（瑞士）

基輔戴拿模（烏克蘭）對 維拉利爾（西班牙）

羅馬（意大利）對 薩克達（烏克蘭）

奧林比亞高斯（希臘）對 阿仙奴（英格蘭）

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）對 熱刺（英格蘭）

曼聯（英格蘭）對 AC米蘭（意大利）

布拉格斯拉維亞（捷克）對 格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

CF格蘭納達（西班牙）對 莫迪（挪威）

註：前者首回合主場