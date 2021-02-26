港超聯　冠忠南區硬撼傑志

經過「菁英盃」熱身後，「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）戰火重燃。周中於「菁英盃」4強出局的傑志，晚上假小西灣運動場火併聯賽2哥冠忠南區，且看「藍鳥」能否及時反彈。（周六晚7時開賽）

停擺前以1勝1和暫排港超次席的冠忠南區，復賽後首戰於「菁英盃」分組賽失利，主教練列文表明球隊未有因此而氣餒：「場上每個環節，我哋都有改善嘅空間，球員會知道要點做。」他表示上場過後，球員對小西灣運動場的場地更熟悉，有助今仗發揮。陣中兩大主力夏志明及積施利，上仗均未有入選大軍名單，列文承認個別球員出現肌肉不適，但情況未算嚴重。對手傑志停擺期間獲多位新援加盟，但列文未被他們的名氣所震懾：「佢哋要嚟港超搵食，而唔再喺更高水平聯賽征戰，係有其原因，落到場11打11，唔會話特別驚咗邊個。」

傑志周中於「菁英盃」衞冕失敗，總監兼總教練朱志光承認在「8日3賽」的頻密賽程下，輪換在所難免。雖然盃賽出局，但他透露球隊士氣未有受損，目前仍視衞冕聯賽為首要目標，同時希望藉比賽增強出戰亞洲賽的信心。

丹恩奴域會否亮相成焦點

「藍鳥」現時正受傷兵問題困擾，畢頓、蘇沙和艾里奧有傷，幸羅拔圖上仗「地標戰」表現理想，加上丹恩奴域的加入，成為傑志兵源「及時雨」，「朱Sir」對此子體能狀況讚不絕口：「開頭擔心佢咁耐冇踢會有啲肥，點知都睇到一副幾滿意嘅身型。」至於這位黑山射手今仗會否亮相，「朱Sir」稱要先觀察其訓練表現才作決定。

今日賽程

2.27（六）港超聯

冠忠南區 Vs 傑志

小西灣運動場 晚上7時

$80、$30（特惠票）