沙維教波2年5度捧盃　今夏必教巴塞隆拿

西班牙傳奇球星沙維踢而優則教，2019年5月首度執教卡塔爾勁旅艾薩德，周五(26日)喺卡塔爾盃決賽2比0擊敗艾杜哈尼後，沙維拎到佢短短唔夠2年教練生涯嘅第5個冠軍，而且亦極大機會即將贏得第6個錦標──卡塔爾聯賽冠軍。據西班牙傳媒爆料，巴塞隆拿已Book定沙維今夏上任做主帥。

衛冕嘅艾薩德今場控制戰局，喺前西班牙國腳辛迪卡索拉「派牌」下有唔少攻勢，最終憑阿爾及利亞神鋒邦尼查上、下半場各入1球贏2比0。自沙維2年前擔任主帥後，佢已經贏過2次卡塔爾盃、1次卡塔爾超級盃、1次卡塔爾酋長盃同1次卡塔爾星盃，而最重要嘅一項錦標──聯賽冠軍亦即將到手，艾薩德目標喺卡塔爾聯賽不敗排榜首，領先次席艾杜哈尼13分，喺只剩5輪賽事情況下，下場只要贏波就提前封王，冠軍已係囊中之物。

艾薩德下一輪聯賽係3月7日，亦係巴塞隆拿會長選舉日子。據西班牙傳媒報道，巴塞隆拿嘅未來路線會視乎即將舉行嘅會長競選結果，不過2位候選人方特同拉波塔，不約而同視沙維係執教頭號人選，呢位41歲名將同艾薩德合約去到季尾就完結，種種跡象都預視佢極可能會係巴塞隆拿下任教練。