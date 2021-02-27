韓職開鑼　全北汽車強勢起步！

新一季韓職周末開鑼，揭幕戰即有精彩大戰上演，力爭聯賽5連霸的全北汽車將會在主場迎戰FC首爾，展開衛冕第1擊。兩大名牌今季都由新帥領軍，不過全北汽車實力冠絕南韓，季前獲星級前鋒伊祖辛高加盟如虎添翼，相反FC首爾新帥朴珍燮剛展開「災後重建」，難望在短期內反彈。全北汽車志切打響頭炮，今場強捧主勝！(無綫85台周六下午1時直播)

全北汽車上季戲劇性後上奪冠，近7季韓職6奪冠軍及1次亞軍，足證球隊的根基極為雄厚，在南韓已屬「超班」姿態。全北汽車今季人事上出現不少變動，最重要當然是葡萄牙教練莫理斯離隊，球隊決定扶起多年助教金相植擔正，這位44歲「新丁」教練在球隊服務多年，早已熟悉球隊上下運作，加上全北汽車請來名將朴智星擔任球會顧問，相信管理上不會有太大問題。

人腳方面，全北汽車有傳奇射手李東國退役，不過這位老將在上季中開始已減少上陣，對球隊影響並不大，更重要是球隊從浦項制鐵簽入星級前鋒伊祖辛高，這位俄羅斯射手上季入19次排射手榜次席，個人能力及入球數字均一流，全北汽車獲得強援加盟，實力有增無減。全北汽車近9季聯賽首戰8勝1和，可見球隊季前備戰相當成熟，值得睇好。

FC首爾上季經歷災難球季，要到尾2輪賽事才確定成功護級，2年前帶領球隊殺入亞冠盃的教練崔龍洙上季中被炒，之後用過3位看守教練都無起色，今季由FC光州聘用朴珍燮執教，球隊即進行龐大重建，包括簽入塞爾維亞中場柏路斯域，翼鋒朴貞彬亦從瑞士聯賽回流，人腳上確實加強，但球隊經歷重大轉變下適應需時，開鑼戰即遇王者全北汽車凶多吉少。