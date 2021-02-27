西維爾再遇巴塞　「6分波」玩大佢

西甲周六晚爆發好戲，西維爾主場迎戰巴塞隆拿。兩隊現時喺聯賽3、4位之間爭持，今仗正面交鋒肯定有火花。西維爾早前曾於西班牙盃擊敗巴塞，今仗聯賽再鬥巴塞自然較具信心，巴塞為重奪聯賽錦標再無失分空間，肯定搏盡，2.5球入球大值捧。(Now632、611周六晚11時15分直播)

西維爾聯賽豪取6連勝，一度進佔三甲，戰績睇落漂亮，但所贏對手皆為中下游球隊，連勝佳績全因賽程編排使然，今仗主場迎戰班霸級嘅巴塞，先係真正考驗。今仗是雙方近期第兩次交手，西維爾早前喺西盃4強首回合，以2比0擊敗巴塞，祖利斯古迪及拿傑迪錫各建一功，今仗聯賽交手後，兩軍又會在下周中4強次回合展開火併，觀乎西維爾現時走勢，如果調動得宜，「3殺」巴塞唔係冇可能，點樣達標，就要睇盧比迪古點調動。

巴塞近期表現波動，包括西班牙盃敗於西維爾，歐聯16強首回合1比4大敗於巴黎聖日耳門腳下，回師聯賽又被卡迪斯逼和1比1失分，幸而周中鬥艾爾切大勝3比0而回。隊長美斯雖在前仗以506場超越沙維，成為巴塞隊史上陣最多球員，攻入1球完成西甲38隊全部取得入球，更超越宿敵C朗嘅西甲12碼入球紀錄，但因為未能贏波，創下一系列紀錄都冇心情慶祝。巴塞依家最緊要係繼續取勝，作客西維爾唔易應付，相信巴塞眾將都會打醒十二分精神。

巴塞近期作客旺入球騷

巴塞聯賽作客累積6連勝，近4場作客有3場開3球或以上，可以預見巴塞為搶分定必拚盡，今場隨時開入球騷，入球大博得過。

名家：邪神

直播表

周六1:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC首爾

無綫85台

周六8:30pm 英超 曼城 Vs 韋斯咸

Now621、611

周六9:00pm 西甲 伊巴 Vs 侯爾斯卡

Now632

周六10:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:00pm 英超 西布朗 Vs 白禮頓

Now621

周六11:15pm 西甲 西維爾 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周日1:00am 意甲 博洛尼亞 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日1:30am 英超 列斯聯 Vs 阿士東維拉

Now621

周日1:30am 西甲 艾拉維斯 Vs 奧沙辛拿

ViuTV99、Now632

周日3:45am 意甲 維羅納 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 紐卡素 Vs 狼隊

Now621

周日4:00am 西甲 基達菲 Vs 華倫西亞

Now632