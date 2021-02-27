港超聯　踢番！愉園激鬥東方龍獅

周六（27日）晚上於旺角大球場上演的愉園對東方龍獅「中銀人壽香港超級聯賽」對決，因賽前愉園上訴得直，將如期舉行！「快活谷」有約一周時間作調整，陣中球員「叉足電」，必定希望重返賽場再證明自己，東方龍獅亦希望延續連勝走勢，雙方必有一番激鬥。（周六晚上7時開賽）

愉園上仗2球淨勝冠忠南區，主教練鮑家耀滿意球隊表現。對於朱偉鈞下半場與袁世傑炮製的精彩入球，「鮑sir」認為屬於訓練的成果：「練習嗰陣我成日要求球員做多啲第一時間傳送，或者一、兩腳波就要畀，因為咁樣先焗住佢哋諗多嘢。」他期望這個入球及勝利除了令一班小將開心外，還可以藉此提起他們的信心。另外前鋒羅拔奧度上仗未有被編入大軍名單，「鮑sir」指這名尼日利亞球員在賽前拉傷大脾，今仗或會趕及傷瘉復出。

至於右閘林衍廷上仗禁區內被指犯規，連累球隊輸掉12碼，「Fat gor」坦言經驗不足，形容自己表現僅僅合格：「落腳嘅決定做得唔好，嗰陣其實都好驚，因為如果就嚟完半場畀人追和都幾麻煩。」

東方龍獅周中於「菁英盃」4強旗開得勝，以1比0擊敗強敵傑志，不過比賽中有巴西攻擊手艾華頓紅牌被逐，今場要停賽，球隊總監兼主教練李志堅亦坦言主將領紅是美中不足。復賽早期就要面對密集賽程，「堅Sir」希望球隊不要出現傷病情況的同時，當然想見到一班球員，尤其一眾新兵可以盡快提升比賽狀態，其中過去兩仗都有機會披甲的杜度及費蘭度，表現繼續值得期待。

場外因素令今場比賽賽前充滿不確定性，最終直至比賽當日才確定如期進行，但主力門將葉鴻輝認為球隊在備戰上，沒有因此出現太大分別：「由始至終，我哋都當會踢呢場比賽，準備上都冇咩唔同。」他指出因為聯賽剩下8隊，留給東方龍獅的失分空間幾乎全無，今場面對愉園，球員必須要非常集中。