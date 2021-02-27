曼城邁向20連勝！韋斯咸有方法對付佢

周六晚多場英超，頭場有1哥曼城主場迎戰韋斯咸。曼城挾19連勝強勢出擊，球隊喺聯賽實力同狀態大超班，喺賽程頻密下做到點到即止，留住嚟踢，近期喺主場出擊，初段入球唔多，錘仔幫亦不敢輕舉妄動，1.5球半場細諗得過。（Now 621周六晚8時30分直播）

曼城氣勢如虹，各項賽事豪取19連勝，單計聯賽亦連贏13場，不過球隊4線作戰，2月已經踢咗7場比賽，賽程非常頻密。主帥哥迪奧拿喺踢法上作出調整，雖然近6場聯賽主場有5場初段即取得領先優勢，不過見好即收，刻意用控球拖慢比賽節奏，因此半場全開1球或以下，以圖減低球員體能消耗，呢6場全勝兼保持不失，效果奇佳。

韋斯咸狀態不俗，近9場聯賽取得7勝1和僅1敗，殺上聯賽第4位，不過領隊莫耶斯出名保守，今場遇強先穩住後防。查實「錘仔幫」踢法一向穩打穩紮，近13場聯賽有12場半場開1球或以下，加上雙方近4次聯賽碰頭，半場亦全開1球或以下，不論主隊、客隊同對賽3條攤路都一樣，1.5個半場細梗係要玩。

西布朗鬥白禮頓獻「細」

同日幾場賽事心水，西布朗同白禮頓都係攻力唔得，「海鷗」成日都踢得好但就係差埋門一腳，今場入波唔會多捧2.5球入球細。（Now 621周六晚11時直播）中游大戰有列斯聯對阿士東維拉，維拉球星基亞利殊繼續缺陣，可以放心捧列斯聯讓平半嘅上盤。（Now 621周日凌晨1時30分直播）至於尾場紐卡素對狼隊有個強勁數據，雙方近4次聯賽交手全開1比1，和波有得諗，亦可小注「1:1」波膽。（Now621周日凌晨4時直播）

※渡邊年