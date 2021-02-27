歐國盃Plan B曝光！或由英格蘭全權主辦

因為新冠肺炎大爆發而延期1年舉行嘅歐國盃決賽周又出現變數，歐洲足協委員杜卡表示，考慮到歐洲各國疫情仍然唔穩定，如果唔可以按原定計劃分別於12個國家舉行比賽，就會改為由單一國家主辦，英格蘭好大機會接手獨力舉行賽事。

杜卡話：「賽事舉行嘅地方，需要取決於各國政府，如果疫情冇改善，由英格蘭獨力舉辦的確係一種可能性。」英格蘭名宿連尼加亦喺社交網分享有關英格蘭主辦今屆歐國盃嘅新聞，認為英格蘭有能力主辦。

今屆歐國盃將於6月中舉行，原定破天荒由12個歐洲國家聯合舉行賽事，但由於新冠肺炎疫情，唔少國家有入境限制，加上喺太多地方舉行比賽，亦有播毒風險，令歐洲足協有意改為由一個國家主辦。

英格蘭唔止球場設施良好，而且英國已經有1800萬人接受注射第一劑新冠肺炎疫苗，疫情開始受控。英國首相約翰遜日前宣布，政府計劃最早5月17日開始容許全國大型體育場地，最多畀1萬人入場觀戰，並可能喺6月21日解除所有社交距離限制，自然令英格蘭成為接手獨自辦歐國盃嘅大熱。