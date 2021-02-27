港超聯　理文：捍衞公平公正基本價值為先

正當周六（27日）晚場港超聯尚未完場之際，理文會方終於打破連日沉默，就足總上訴委員會同日早上判決作出回應，於其facebook專頁發出聲明，內容如下：

「就二零二一年二月二十七日香港足球總會上訴委員會就有球會違反章則事宜之判決，本會作出以下回應：

本會一向尊重及遵守香港足球總會訂立之賽例和規則，以推動本地足球發展為使命。香港足球總會紀律小組於二月二十二日對友會未能如期繳付綜合保險保障協議，以違反賽事章則作出裁決。同時本會亦接獲足總通知，原定於二月二十四日舉行之菁英盃準決賽將不會舉行，並判理文獲勝。惟足總隨後數天，以若干程序推翻紀律小組之裁決。我們覺得，足總因為某種原因，對一場已過去的比賽討論重賽安排，深感失望及不滿，不明白為何可以「今天的我打倒昨天的我」。

本會堅信，香港足球總會作為獲政府及國際足協資助的官方機構，要推動足運，管治手法必須保持中立、客觀和公正，才能讓公眾信服。今次足總就一場應已過去、並已判己隊勝出的比賽，商討重賽安排，不禁讓人質疑，足總是否特別包容部份球會，因而作出特殊處理。

本會認為，香港足球總會於今次事件的處理手法，未能對所有港超參賽隊伍一視同仁，難以讓公眾信服。我們擔心，情況沒有改善的話，將會進一步打擊外間對香港足總和香港足球的形象及信心，更令投資者卻步，讓水深火熱的本地足球雪上加霜。

我們相信，捍衛公平公正的基本價值，比成績和結果更為重要。就此，理文足球會宣布：不會接受香港足球總會對菁英盃準決賽之任何補賽安排，謹啟。」