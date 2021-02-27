港超聯　打出士氣波！愉園摸和東方龍獅

愉園門將屠俊翹出迎撲跌費蘭度被罰12碼，但之後將功補過救出由盧卡斯主射的12碼。(司徒子文攝)

隨着天水圍飛馬及愉園周六（27日）上訴成功，獲撤銷禁賽令，愉園同日晚上隨即出戰對東方龍獅的聯賽。備受「保險金」事件影響的「快活谷」打出士氣波，憑上半場林衍廷的入波，以1比1賽和下半場靠林恩許追平的東方龍獅。

周六（27日）早上足總上訴委員會審理愉園和天水圍飛馬的上訴申請，確定撤銷愉園的7日禁賽令，隨即恢復同日晚上進行的這場聯賽。雖然準備時間倉卒，但無阻實力較強的東方龍獅初段主宰形勢，7分鐘今季首度正選的費蘭度右路起腳，未能考驗愉園門將屠俊翹。

愉園的羅拔奧度和「超援」艾迪比帝今役任後備，惟「快活谷」未有示弱，10分鐘查理史葛及米基爾在敵方心臟地帶連橫攻門，未能替球隊先開紀錄。愉園憑反擊屢屢找到「甜頭」，朱偉鈞23分鐘與隊友「撞牆」後射門，被守衞趕到解圍。

受壓的東方及後憑費蘭度博得12碼，惟盧卡斯操刀「宴客」，屠俊翹撲到後沒收。獲「放生」的愉園於38分鐘偷襲得手，簡嘉亨左路傳中，米基爾中路被撞跌，林衍廷亂軍之中撞射破網，助球隊半場前取得領先優勢。

落後的東方易邊後隨即換入辛祖和艾華度，而愉園的米基爾下半場初段便告拉傷，要由黎培基入替。東方的調動其後迅速奏效，辛祖57分鐘接應角球批後，林恩許近門頂成1比1。3分鐘後東方乘勝追擊，辛祖趁敵軍禁區混亂起腳射高。

「快活谷」先後再調入傷愈復出的羅拔奧度及艾迪比帝「搏槌」，當中前者更於70分鐘力壓對手下射斜，未能改寫戰局。比賽末段，愉園再為比賽掀起高潮，羅拔奧度84分鐘壓入禁區勁射近柱，惟東方一邊的門楣再度將愉園的入球拒諸門外。

雙方最後再無進帳，愉園憑林衍廷的上半場入波，以1比1賽和勁旅東方龍獅，取得1分。

賽後東方龍獅門將葉鴻輝表示，球隊今仗陣容變動大，部分球員今季首次正選，變相難以適應球賽。他坦言難以接受1比1的賽果，失分對球隊爭標影響大，本來目標是盡量贏取所有比賽，奈何球隊今場展現不到強隊應有的實力。

東方總監兼主教練李志堅被問到今役表現不穩原因，他認為頻密賽程影響部署：「東方龍獅板凳相對深，不過7日3賽下好多球員要輪換，點樣令球員盡快入局先係關鍵。」他指出包括黃威、馮慶燁等球員今天明顯缺乏球賽節奏，要令所有球員提升狀態和配合，是球隊需要面對的問題。

對於友會理文於比賽期間發出聲明，明言難以接受足總在撤銷天水圍飛馬和愉園禁賽令的處理手法，「堅Sir」稱其他球會不宜評論事件，但作為足球從業員，處事應以對香港足球正面的角度出發：「盡量唔好影響會同會之間嘅關係，絕對唔想有球會指責，大家都可以講，但作為同業，大家都要明白應該點樣處理。」

愉園主教練鮑家耀則表示，對於過去一周發生的事情，自己賽前難以調整心情，慶幸球員做得到，並踢出好表現。他透露初步得悉下半場傷出的米基爾「拗柴」，實際傷勢要之後再作觀察。至於有關理文明言不會接受補賽，作為原本「菁英盃」4強的對手，「鮑Sir」亦不願就此多談，僅稱現階段會遵從足總指示，個人而言當然想有補賽。