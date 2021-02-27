港超聯　巴爾拿世界波！傑志挫冠忠南區開齋

「中銀人壽香港超級聯賽」（27日）晚上演復賽第一擊，衞冕的傑志在下半場打少一人的情況下，最終靠巴爾拿的世界波，以及基爾頓臨完場前射入罰球，以2比1擊敗冠忠南區，取得今季聯賽首勝。

上場於「菁英盃」失利的冠忠南區，為延續聯賽不敗走勢，開局採取主動，頻頻靠前場罰球及角球發難，12分鐘，佐佐木周左路開出罰球，「肥彭」史提芬彭利拿禁區內近射，被王振鵬接實。2分鐘後，傑志策動攻勢，丹尼後上引球推進助攻，直線傳給安永佳，可惜後者射門僅僅斜出。其後「藍鳥」控球比率開始上升，漸漸站穩陣腳，28分鐘，基爾頓中場快放，傳給安永佳，後者射門再次斜出。37分鐘，傑志左路開出角球，羅拔圖前柱二傳，埋伏尾柱的加維蘭射門中柱，惟雙方都未能於半場前打破僵局。

易邊後，傑志繼續保持控球優勢，但入肉攻勢欠奉，遂於67分鐘作出令人期待的換人，由新加盟的丹恩奴域入替。但入球未出現，傑志就遭遇打擊，70分鐘，朴俊烔禁區外拉跌史提芬彭利拿，被球證兩黃一紅驅逐離場，令傑志需要以10人應戰。惟「藍鳥」沒有放棄，74分鐘，鞠盈智回後，巴爾拿禁區頂射入世界波，打破場上僵局。落後的冠忠南區很快作出回應，3分鐘後，後備入替的澳洲小將卡希爾禁區內混戰下快腳射入，為球隊扳平1比1。去到補時階段，傑志獲得前場罰球機會，基爾頓操刀射入，最終為「藍鳥」鎖定2比1勝局，取得聯賽首勝。

今場面對冠忠南區，傑志在後段打少一人的情況下，依然能夠最終保住勝果，傑志總監兼總教練朱志光坦言對10人應戰的情況早有準備，並對球隊的不服輸精神感滿意：「唔好喺需要分同打少嗰嘅時候自我放棄，呢一點球員係相對有紀律性，做得好好。」傑志今場終於打開聯賽勝利之門，「朱Sir」坦言結果值得球員高興，但他同時提到面對接踵而來的賽事，自身壓力未有因今場勝仗減少：「因為嚟緊賽程好長，調動同輪換都要做得好啲，好似周三嗰場比賽，都唔係用今日班球員。」

冠忠南區後備入替的新兵卡希爾，於下半場攻入個人加盟球隊後的第一個入球，一度為球隊扳平比數，這位20歲澳洲前鋒直言好開心能夠取得入球：「呢球唔止係我為冠忠南區射入嘅第一球，仲係我第一個職業生涯入波；入到波，自己都鬆一口氣。」對於冠忠南區最終未能帶走3分，卡希爾覺得球隊非常不幸，但認為隊友在今場顯示出更強鬥心。