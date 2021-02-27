港超聯　林衍廷入完波剷草：呢星期好艱難

「保險金」風波周一（22日）爆發，周中因被禁賽而未能出戰「菁英盃」4強，周六（27日）上訴成功撤銷禁令，同日晚上出擊東方龍獅，更以1比1逼和對手，愉園可謂剛經歷過「來回地獄又折返人間」的一周，今仗為球隊攻入1球的林衍廷（Fatgor）感受更深。

周一（22日）足總晚上發稿，指愉園因未能在限期前繳交保險金，而向其頒令7天禁賽令，期間比賽判輸0比3。「快活谷」球員瞬間毫不「快活」，球會內部對被禁賽毫不知情，更甚是球隊當時正備戰原本周三（24日）舉行的「菁英盃」4強，這可謂愉園眾將多年來引頸以待的比賽，希望卻在瞬間破滅，球員感徬徨又失望。「準備咗咁耐咁重要嘅『菁英盃』4強，突然話冇得踢，成個禮拜都好艱難。」「Fatgor」道。

隨着上訴委員會周六（27日）撤銷禁令，愉園得以出戰禁賽後首場聯賽。即使面對勁旅東方龍獅，「快活谷」眾將仍然表現出對球賽的飢渴感。在全場802名球迷見證下，林衍廷為愉園攻入領先一球，協助球隊逼和對手。這名21歲小將入球後奔向場邊剷草慶祝，彷彿一吐污氣。

他在賽後坦言，對入球感高興，美中不足是球隊未能全取3分。惟他和一眾隊友期待已久的「菁英盃」4強戰，能否補賽仍是未知之數，「Fatgor」對此表示，作為球員當然希望比賽，但最終決定還待足總裁決，他只能耐心等待。