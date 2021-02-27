港超聯　天水圍飛馬強襲標準流浪

幾經波折，「中銀人壽香港超級聯賽」周日又有雙料娛樂！頭場為昨晨上訴得直的天水圍飛馬，於下午3時在香港大球場對標準流浪。上季流浪於聯賽擊敗飛馬，惟今季兩次對碰均由飛馬獲勝，再次相遇必有惡鬥。（周日下午3時開賽）

天水圍飛馬早前因保險金問題被禁賽，經上訴後賽前一天解禁。主教練郭嘉諾指事件未有影響備戰及比賽部署，他又藉此向球圈有關人士致謝：「多謝流浪同其他球隊幫助我哋，令球賽可以繼續舉行。」

「嘉諾Sir」點名嚴防林嘉緯

飛馬剛於周中盃賽出局，「嘉諾Sir」表示會集中應付聯賽，雖有外援離隊，但飛馬暫無計劃增兵，餘下比賽會重用土炮，希望盡力贏波。中堅古安奴今役停賽，但山度士傷愈，「郭Sir」稱此子與達施華的配合效果理想，球隊的進攻將倚重他們。對於對手，他直言流浪今年實力是近年最強，又點名林嘉緯指要防範其中場控球，坦言今仗絕對不易踢，雙方都有機會贏。

標準流浪教練團之一賴嘉輝亦稱，雖然一天前才得悉如期比賽，但球隊一直如常備戰，不會因為時間倉卒而有所影響。中堅法蘭度上仗領紅「坐波監」，「賴Sir」稱會作出相應部署，而前線亞加斯圖和祖連奴康復進度理想，惟能否披甲則需視乎二人的賽前狀況。

流浪今屆「菁英盃」雙循環對飛馬皆負，「賴Sir」表示會視敗仗為警剔：「呢個星期我哋睇咗好多飛馬同自己嘅片段作出檢討，留意到對方嘅優點同缺點。」早前有傳流浪將增添一名華將，「賴Sir」為此透露：「暫時我哋都要觀察個別位置嘅需要先決定，當然有選擇，但真係要深思熟慮我哋需要咩位嘅球員，去加強陣容。」

今日賽程

2．28（日）港超聯

天水圍飛馬Vs標準流浪

香港大球場 下午3時

$80、$30（特惠票）