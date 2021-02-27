港超聯　晉峰理文傳控踢法對決

「中銀人壽香港超級聯賽」周日雙料娛樂！晚上7時上演的尾場則有新軍晉峰，在旺角大球場擺陣挑戰理文，兩隊傳控型球隊碰頭，激戰在所難免。（周日晚7時開賽）

周日尾場賽事，為「港超新丁」晉峰於旺角大球場夜戰理文。晉峰上仗僅負東方龍獅，總教練何信賢認為球隊在先入一球的情況下，令球員信心大增，導致表現遠超預期。雖然防線只失兩球，比之前兩次大敗已有所進步，惟「何Sir」對失球亦略有微言，並表示會再重新檢討：「第二球跣腳冇計，但第一球係因為球員判斷失誤而輸，所以都幾失望。」

球隊為了留力聯賽，上仗起用龐焯熙、彭軍凡等小將，發揮雖不俗，但隨着茹子楠、鄭璟昊等經驗豐富的球員復出，「何Sir」揚言今仗會以強陣迎戰。對於今季首度與理文交手，「何Sir」坦言對方陣容深度及變化度較佳，球隊前線入球能力不高下，希望續以鞏固後防，減少失誤及失球為目標。

劉穎笙十字韌帶斷裂長抖

由於原定周中舉行的「菁英盃」4強戰，最終未能如期舉行，理文由原本「8日3賽」，變成有約一周時間備戰今場聯賽。上仗1球小勝標準流浪，但理文卻付出不少代價，其中守將劉穎笙因傷退下火線，賽後證實前十字韌帶斷裂，主教練陳曉明預計此子短期內都難以披甲，另外領紅被逐的主力外援沙普夫，今仗亦需要坐「波監」。

面對球隊出現傷兵及停賽情況，「曉明Sir」選擇以平常心面對：「其實依家人腳尚算充裕，球隊亦有增兵，我覺得隊波可以喺好嘅氣氛下運作。」其中新兵金承龍及徐宏傑上場雙雙亮相，表現獲「曉明Sir」好評，今仗兩人有望繼續為球隊出戰，力爭聯賽首勝。

今日賽程

晉峰Vs理文

旺角大球場 晚上7時

$80、$30（特惠票）