曼城雙中堅拍門　扑錘締造20連勝

周六晚（27日）英超頭場，「1哥」曼城雖然傷愈嘅王牌阿古路明顯未弗，但一對中堅魯賓戴亞斯及史東斯齊齊入波，喺主場以2比1擊敗「錘仔幫」韋斯咸，各項賽事締造20連勝，弗到冇朋友。

4線作戰嘅曼城繼續輪換，傷愈咗一段時間嘅王牌阿古路終於擔正，亦係佢自上年10月尾首循環鬥韋斯咸後，再次打正選，而韋斯咸有首席門神法比安斯基受傷，惟有用戴倫蘭杜夫把關。「藍月亮」一開波即控制戰局，去到30分鐘，奇雲迪布尼於右路斬中，守將魯賓戴亞斯殺入禁區勁頂破網，取得佢加盟曼城後首個英超士哥。之後韋斯咸積極反撲，先有連格橫傳，柏保路科奴斯特登漏過，畀米查利安東尼奧抽射擦柱出界，完半場前阿古路喺自己半場控甩波，輾轉由華迪美高法爾右路傳中畀連格快射，安東尼奧於門前加多腳扳平，令佢今季兩循環鬥曼城都有進帳。

易邊後曼城核心迪布尼於中場快放一段再橫傳，可惜阿古路來遲半步，冇耐呢位阿根廷射手被換出，加比爾捷西斯及菲爾科頓相繼入場。去到68分鐘，輪到馬列斯於右路搞搞震，妙傳畀空晒嘅中堅史東斯撞射成2比1，令曼城於各項賽事連勝增至20場。