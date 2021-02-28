球證瘋狂彈弓手　3次荒謬判決玩死白禮頓

周六(27日)深夜英超西布朗主場對白禮頓，原本戲碼一般，但因為球證李麥臣連環瘋狂彈弓手判決，成為球迷焦點。李麥臣先係判白禮頓罰球入波無效，跟住又改判有效，最終VAR介入指入波無效，玩完一輪之後，需要重射罰球，最慘係白禮頓被扼殺1球靚波，以0比1敗陣。

西布朗喺開波11分鐘由基爾巴特利入波打開紀錄，全場最具爭議一幕發生喺28分鐘，當時白禮頓獲得罰球，西布朗門將森莊士東企喺門柱指揮排人牆，佢未返回原位，球證李麥臣突然「吹雞」容許射門，白禮頓球員李維士鄧克立即起腳主射，森莊士東冷不提防，就咁入咗。

球證李麥臣見到後，先係吹入球無效，但被白禮頓球員圍攻投訴後，於是走去同旁證商議，並改判入球有效。今次輪到西布朗球員投訴，結果要VAR介入，最令人奇怪係VAR又指入球無效，需要重新主射，結果白禮頓未能入波。

其實李維士鄧克跟足球例，聽到李麥臣「吹雞」之後，先至射門，即使西布朗門將森莊士東未準備好，都冇理由判入波無效。李麥臣同旁證商議之後，改判入球有效，但點解VAR又可以話入波無效，實在令人費解。李麥臣似乎自知理虧，被白禮頓球員辱罵，都唔敢畀牌。