美斯1傳1射　巴塞追到僅落後榜首2分

周六(27日)深夜西甲大戰，巴塞隆拿憑美斯射入1球及1次助攻，作客以2比0擊敗西維爾，近10場聯賽取得9勝1和，追到只係落後榜首馬德里體育會2分。未計周日(28日)晚賽事，雖然巴塞隆拿踢多馬體會2場，但以球隊目前強勁走勢，之後隨時反超前都唔奇。

巴塞隆拿曾於早前西班牙盃4強首回合作客0比2不敵西維爾，今場轉戰聯賽就成功報仇，開賽29分鐘，美斯直傳畀奧士文尼迪比利射入。

巴塞隆拿右閘達斯曾經有1次勁射，可惜中柱唔入，亦係巴塞今季作客第18次射門中柱彈出，冠絕歐洲5大聯賽。

咁都未算，美斯右路開出罰球，基文迪朗格勒頂入，但卻被吹越位在先，入波無效。西維爾亦有安尼斯利入波，被判犯手球在先，同樣食詐胡。

直至86分鐘再出現入球，美斯殺入禁區射成2比0，亦係呢位阿根廷國腳今季西甲第19個入球。值得一提，美斯踏入2021年之後，各項賽事上陣14場，合共入14球，同拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基睇齊，重拾球王水準。